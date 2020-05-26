كما تم الإعلان عن منح العاملين الحكوميين بالصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس مكافآت مالية كبيرة، وأوسمة تكريما لهم.

وكان وزير الداخلية أنس الصالح، صرح بأنه، وبناء على أمر أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح، بتكريم كل العاملين في الصفوف الأولى والصفوف المساندة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس، وعضوية وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ورفعت اللجنة توصياتها بطرق وقواعد هذا التكريم.

من جهة أخرى أعلن مجلس الوزراء الكويتي أنه لا تمديد للحظر الكلي بالبلاد، والذي فرض لمواجهة فيروس كورونا.

وسوف يتم، الخميس المقبل، إعلان تفاصيل الحظر الجزئي، وخطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.