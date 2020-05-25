وقال ولي عهد دبي على حسابه بتويتر: "ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري."

وشدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات،.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إنه من المقرر السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دبي جهودها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع، وكافة أفراده سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك بتكثيف عمليات التعقيم للمنشئات والمناطق الحيوية.

يجري ذلك بالتوازي مع تكثيف الفحوصات الطبية الرامية للكشف المُبكّر عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها إلى الحجر الصحي، بهدف محاصرة الفيروس والحد من فرص انتشاره.

يذكر أن الإمارات تواصل تصدرها دول العالم في عدد الفحوص الاستباقية للكشف عن كورونا - مقارنة بعدد السكان - بإجراء ما يقرب من مليوني فحص، بعد التوسع في مراكز إجراء فحص كورونا من المركبة، ومراكز فحص العمال، وافتتاح المستشفيات الميدانية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تبني استراتيجية لتكثيف الفحوص المخبرية للمواطنين والمقيمين في إطار مواجهة الجائحة.

كما كشفت إحصاءات صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تناقص عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما ارتفعت نسبة المتعافين مقارنة بعدد الإصابات الجديدة، وبلغت نسبة الشفاء 49.5% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ ظهور الفيروس.