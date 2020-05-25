وقالت الوزارة إنها وفرت مخزونا كافيا من المستلزمات الوقائية في المستشفيات البلاد، فضلا إجراء 19 ألف اختبار كورونا للأطقم الطبية حتى الآن.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة، حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم منه بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

فضلا عن ذلك، يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أى أعراض، أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

وذكرت الوزيرة، أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس.

ونوهت إلى أن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للاطقم الطبية سواء للعاملين او المصابين، لافتة إلى أن مديري مدريات الشؤون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم ومايبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر.