وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي على موقع فيسبوك، أن نتنياهو تحدث مع رئيسي السودان وتشاد خلال اليومين الأخيرين، وأكد أن دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل.

وفي فبراير الماضي، علّق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على تفاصيل اللقاء، الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال البرهان، في بيان " جمعني لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأضاف "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

كما أكد البرهان، في البيان ذاته، على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.