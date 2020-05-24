وتوفيت السيدة التي بلغت من العمر 77 عاما، في مستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت غزة 20 إصابة خلال أشهر، في ظلّ إقفال المعابر مع مصر وإسرائيل لتجنب انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

لكن الوضع تغير بعد فتح السلطات المصرية معبر رفح لعودة نحو 1500 من الفلسطينيين إلى القطاع، كما عاد عشرات آخرون من الأردن عبر معبر بيت حانون، ونقلوا جميعا إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.

وسُجلت 35 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" بين العائدين، رصدت 25 منها الخميس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 55 إصابة.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنه تأكدت مخالطة هؤلاء المصابين للعشرات من العائدين (عبر معبر رفح الحدودي مع مصر) خلال عودتهم إلى القطاع وفي مراكز الحجر الصحي".

وأوضحت أنه "يجري التحقق من مخالطتهم لأشخاص من خارج مركز الحجر الصحي".