لكن البلاد سجلت أعلى عدد وفيات بمرض "كوفيد-19" في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 28 حالة، مقارنة مع 11 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 16513 حالة، من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة".

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص كورونا، لتعلن أن جميع المستشفيات العامة، البالغ عددها 320 في البلاد، ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.