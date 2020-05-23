وأوضح المتحدث جود دير في بيان، أن ترامب وأردوغان، ناقشا الاضطرابات في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى إعادة فتح اقتصادات العالم وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال دير: "أكد الرئيس ترامب والرئيس أردوغان على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: "ناقشا أيضا التقدم في إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتعزيزها، في أعقاب جائحة فيروس كورونا".