وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التنظيم الإرهابي كثف نشاطه بشكل ملحوظ خلال رمضان، ونفذ 43 عملية إرهابية منذ بداية الشهر الذي ينتهي السبت.

واستهدفت عمليات التنظيم في سوريا خلال رمضان، مناطق نفوذ الجيش السوري والميليشيات الموالية له، وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، وتنوعت عملياته بين تفجير وهجوم واستهداف وكمين.

وفي مناطق نفوذ القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، سجل المرصد السوري خلال شهر رمضان، 11 عملية لتنظيم "داعش" تنوعت بين هجمات وتفجير عبوات وتصفية.

وأسفرت تلك العمليات، التي تركزت في باديتي حمص ودير الزور، عن مقتل 37 من القوات الحكومية، بالإضافة إلى مواطنة قتلت في عملية إعدام ميداني للتنظيم.

وضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سجل المرصد خلال الفترة ذاتها، نحو 32 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم من قبل خلايا "داعش"، تركزت غالبيتها ضمن مدن وبلدات الريف الشرقي لدير الزور، وتسببت بمقتل 21 شخص، من بينهم 5 مدنيين.

لكن التنظيم، في المقابل، تلقى أيضا خسائر بشرية كبيرة في رمضان، نتيجة الحملات الأمنية والاستهدافات والاشتباكات ضمن مناطق سورية متفرقة.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 37 من تنظيم "داعش" في سوريا من بينهم 4 قياديين منذ بداية الشهر، في ريف دير الزور الشرقي وريف الرقة ومدينة عفرين شمال غربي حلب.