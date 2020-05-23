وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح: "نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "نوجه جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ويفرض السودان منذ السادس عشر من أبريل الماضي حظرا للتجول، كما تم منع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

يشار إلى أن السودان سجل أول إصابة بفيروس كورونا في منتصف مارس الماضي.