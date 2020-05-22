وذكرت الوزارة، في بيان، أن المواد الإعلامية المنتجة تتضمن تحريضا ضد مؤسسات الدولة وترويجا للشائعات تنفيذا لتوجيهات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد العناصر الإخوانية الإرهابية القائمة على تنفيذ المخطط والهاربة في دولتي قطر وتركيا، وأبرزهم عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومعتز مطر ومحمد ناصر.

كما أشار البيان كذلك إلى أن أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية حيال عناصر إخوانية بشمال سيناء كانت تعمل على إنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع في المنطقة يزعمون فيه تعرض شمال سيناء لتضييق أمنى، لإذاعته عبر قناة "الجزيرة".