وأوضح التحالف العربي أن خروق المليشيات المتمردة لوقف إطلاق النار، منذ إعلانه حتى اليوم، بلغت 3919 خرقا.

وقال التحالف أن تلك الخروق شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وشدد تحالف دعم الشرعية على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في أواخر أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار الشامل لمدة شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.