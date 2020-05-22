وأوضح محمد منار في بيان للوزارة، أنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بين 16 و19 مارس الماضي، سيرت شركة مصر للطيران 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين.

وأورد البيان أنه تم تكبير أطرزة الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين فى العودة الى مصر.

وشدد الوزير على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة.

وأكد مراعاة إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

وأشار إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.