وأكد مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي، أن" بشاير الخير 3" يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة، وتضم 200 عمارة سكنية، وتحتوي على 10624 وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من هذا المشروع، وفقا لما ذكره مراسلنا في القاهرة.

وأوضح العزازي أن القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا، تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك، ومبنى مطاعم ومحطة وقود.

وتشهد محافظة الإسكندرية حاليا العديد من المشروعات التنموية لإزالة المناطق العشوائية الخطرة، أبرزها تطوير منطقة "غيط العنب" وتحويلها إلى منطقة حضارية، باسم "بشاير الخير"، والتي بدأت بـ"بشاير الخير 1" و" بشاير الخير 2".

وأكد العزازي أنه يتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وحتى الإنترنت، وأوضح أن المشروع يستهدف على وجه الخصوص الجيلين الثاني والثالث من المواطنين باعتبارهم "المستقبل ويجب أن تتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم".

ولفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، ومن دون مقابل.

وأشار إلى أن من كان يسكن في وحدات سكنية بالإيجار، سيتم منحه الوحدة السكنية بالإيجار أيضا مقابل 250 جنيها شهريا؛ وأنه من أجل الحفاظ على نظافة المشروع واستدامة أعمال التطوير؛ سيتم دفع مبلغ 50 جنيها شهريا من أجل صيانة المشروع.

ويضم المشروع مسجدا كبيرا وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس ومنطقة خدمات.