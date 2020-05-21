فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن إسرائيل تعرضت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى هجوم إلكتروني واسع تسبب في تعطل عشرات المواقع الإلكترونية.

ونقلت عن المصادر الأمنية قولها إن المواقع الإلكترونية تعطلت وتمت السيطرة عليها ونشر صور لمدن مركزية في اسرائيل، تتعرض للحرق، بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز في القدس.

وفي وقت لاحق، قالت منظومة السايبر الوطنية الإسرائيلية إنه لم تسجل أية أضرار للبنى التحتية في إسرائيل جراء الهجوم الإلكتروني الذي شنته أطراف خارجية على مواقع إسرائيلية.

وقالت المنظومة، في بيان لها، إن الحديث يدور عن أضرار طفيفة لمواقع إسرائيلية خاصة، وحتى هذه اللحظة لم يبلغ عن اختراقات لمواقع حكومية أو أمنية أو اقتصادية هامة.

يشار إلى أن منظومة السايبر الإسرائيلية حذرت، قبل أيام، الجهات الرسمية من إمكانية شن هجوم إلكتروني على إسرائيل بمناسبة يوم القدس، الذي تحييه إيران كل عام.