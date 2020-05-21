جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، بحث فيه وزيرا خارجية البلدين تطورات الأزمة في ليبيا، على وقع المعارك المستمرة هناك.

ودعا وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين طالبا أيضا باستئناف العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار البيان إلى ضرورة استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كان قد بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي بينهما الاثنين الماضي، الوضع في ليبيا.