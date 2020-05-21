ووفقا لبيان حكومي، فسيطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة العودة إلى المنزل وانتظار نتائج الفحص، في حين سيتم حجز من يعانون من أعراض خطيرة في المستشفى.

ومنذ 14 مايو، يُطلب من بعض المرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة عزل أنفسهم في المنزل بدلا من مستشفيات الحجر الصحي.

وأكدت مصر تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 14229 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة عن 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 680، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تم التأكد من تماثلهم للشفاء 3994.

وحثت منظمة الصحة العالمية مصر على زيادة عدد الفحوص دون تحديد مستوى الفحوص، الذي تراه مناسبا.

ولم تنشر وزارة الصحة المصرية تحديثات منتظمة بشأن عدد الفحوص التي أجريت، على الرغم من أن مستشارا رئاسيا قال هذا الشهر إنه تم إجراء 105 آلاف فحص.