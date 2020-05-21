وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية صرحت في وقت سابق عن اعتقال القيادي الإرهابي في التنظيم طه بكر الغساني، والمكنى حجي عبد الناصر قرداش.

يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتل على يد القوات الأميركية في غارة بمدينة إدلب السورية.

ولم يكشف جهاز المخابرات عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وأضاف بيان المخابرات أن "قرداش شغل مناصب قيادية في التنظيم منذ أيام الزرقاوي، وحتى شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في أيام البغدادي، وقاد معارك الباغوز"، وفقا لمصادر عراقية.