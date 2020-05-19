ويعتبر خط الإنتاج الجديد، الذي بدأ بتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون كمامة، أول خط إنتاج لكمامات N95 في منطقة الخليج العربي.

ويهدف التعاون بين كل من شركة ستراتا للتصنيع وهانيويل إلى تلبية الطلب المتزايد على مستلزمات الوقاية الشخصية، حيث يعد نقص توافر هذه المستلزمات في الأسواق العالمية، واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها الدول والمنظمات العالمية في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا. وتضطلع كمامات N95 بدور محوري في الحد من انتشار الفيروسات.

وستنضم دولة الإمارات مع تدشين خط الإنتاج الجديد إلى قائمة الدول المصدرة لكمامات N95 ذات الأهمية العالمية بعد أن كانت من الدول المستوردة لها، حيث سيوفر خط الإنتاج الجديد كافة احتياجات الدولة من هذا المنتج مع إمكانية تصدير الكميات الإضافية إلى دول أخرى.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: " باعتبارنا مستثمرا مسؤولا، فقد بادرنا من خلال شركاتنا العالمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية والعمل يدا واحدة لمواجهة أزمة كوفيد 19.

وأضاف: "ومن خلال تعاوننا مع شركة هانيويل، التي تربطنا بها شراكة قيٍّمة وطويلة الأمد، سنتمكن من توفير دعم حيوي لفرق الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ولأفراد المجتمع في دولة الإمارات وحول العالم.

وتابع المبارك "سوف يعمل خط الإنتاج الجديد على تلبية الحاجة الملحَّة لكمامات N95، كما سيعزز من كفاءة سلاسل الإمداد في مجال مستلزمات الوقاية الشخصية في دولة الإمارات."

وقال داريوس أدامسزيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل: "تلتزم هانيويل، الشركة العالمية الرائدة في التقنيات المتقدمة الخاصة بأنظمة سلامة العاملين، بتوفير منتجات الوقاية الشخصية بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة للذين هم في أشد الحاجة إليها، بما في ذلك الكوادر الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتابع "وتمتلك شركة مبادلة، من خلال شركة ستراتا للتصنيع، قدرات تصنيع عالمية المستوى، ونحن فخورون بتعزيز هذه الشراكة طويلة الأمد بين شركتينا من أجل تأسيس قاعدة لصناعة كمامات وقائية ذات جودة عالية في منطقة الشرق الأوسط."

وتأتي مبادرة التعاون مع هانيويل في إطار حملة "نعمل نخلص"، التي أطلقتها مجموعة مبادلة بهدف تنسيق مبادرات قطاعات الأعمال والشركات التابعة لشركة مبادلة لتوفير الدعم للمجتمعات على المستويين المحلي والدولي للتصدي لوباء كورونا.