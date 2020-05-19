وشدد السيسي في كلمته خلال اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس المصري شارك في الاجتماع الذي تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية.