ويـأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويبدأ سريانه من 30 مايو ويستمر لمدة 15يوما.

وجاء في بيان للحكومة أن قرار رئيس الوزراء يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا نتجاوز أربعة آلاف جنيه".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قال، يوم الأحد، إن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

ويقضي قرار رئيس الوزراء بأن يستمر إغلاق "المقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه".

كما يستمر خلال فترة سريان القرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

ونص القرار على تمديد تعليق رحلات الطيران الدولية للركاب حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت رويترز.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم الاثنين، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.