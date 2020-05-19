وأوضح الوزير المصري أن الإجراءات الوقائية التي جرت خلال لقاءه مع المحافظ شملت ارتداء الكمامات وقفازات، وحرص مع لمحافظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار وزير الري إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب عبد العاطي على خالص تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، وأهاب بكافة المصريين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

كان وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، قد استقبل محافظ الدقهلية، أيمن حافظ، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.

وكان محافظ الدقهلية، أيمن مختار، قد أعلن مساء الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله.

وقال المحافظ المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حالته مستقرة بعد ثبوت إيجابية تحاليله لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه علم بالإصابة بعد التحاليل التي أجراها له وكيل الصحة بالدقهلية، سعد مكي.

وأضاف أن معظم أعراض الفيروس موجودة عدا ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه أجرى التحاليل بعد الشعور بوهن شديد.

وتابع: "شعرت أنني لست بصحتي، وتواصلت مع وكيل الصحة، أجريت التحاليل وجاءت النتيجة إيجابية ونستكمل بروتوكول وزارة الصحة والسكان".