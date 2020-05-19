وقال المحافظ المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حالته مستقرة بعد ثبوت إيجابية تحاليله لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه علم بالإصابة بعد التحاليل التي أجراها له وكيل الصحة بالدقهلية، سعد مكي.

وأضاف أن معظم أعراض الفيروس موجودة عدا ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه أجرى التحاليل بعد الشعور بوهن شديد، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع: "شعرت أنني لست بصحتي، وتواصلت مع وكيل الصحة، أجريت التحاليل وجاءت النتيجة إيجابية ونستكمل بروتوكول وزارة الصحة والسكان".

كان محافظ الدقهلية قد أعلن، في وقت سابق، منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أنه بصحة جيدة، وأن لقاءه بمحافظ الدقهلية، أيمن مختار، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا جرى خلاله اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي.

كان وزير الموارد المائية والري قد استقبل محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.