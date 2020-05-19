وقال في تصريحات تلفزيونية إن هناك مشروع قانون معروضا على مجلس النواب المصري يتضمن فرض عقوبة مالية فورية على من لا يستخدم الكمامة تبلغ 300 جنيه (19 دولارا) للمرة الواحدة وقد تزيد.

وأعلنت مصر، الأحد، تشديد القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا خلال الأسبوع المقبل، الذي يحل فيه عيد الفطر.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وأوضح أن مصر ستعمل على إنتاج الكمامات من الأقمشة لأن لها "صفة الديمومة أو الاستدامة"، حيث يتم غسلها وكيها واستخدامها في اليوم التالي.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن المصانع التي وافقت على هذه المواصفات بدأت الإنتاج بالفعل بناء على مواصفات وزارة الصحة والسكان.

وأعلنت مصر حتى الآن اكتشاف 12229 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 630 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.

وقال عضو في مجلس النواب المصري لرويترز، الاثنين، إن المجلس يستعد للتصويت النهائي على تعديلات قانونية تلزم المواطنين باستخدام الكمامات خارج المساكن، متوقعا موافقة البرلمان بالإجماع على التعديلات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أكبر الدول العربية سكانا.

وتفرض التعديلات، التي تقدم بها 61 نائبا، على المخالفين لقرارات وضع الكمامات العقوبة الواردة في القانون الأصلي والتي لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.