وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما اليوم الاثنين أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة.

وتهدف خدمة "تصريح دخول المقيمين" إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة سجلت 14389 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 224 حالة وفاة.

في المقابل، جرى تسجيل ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 9577.