وأضافت مي الكيلة أن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت 9 أيام متتالية بدون أي إصابة بفيروس كورونا.

وجددت وزيرة الصحة دعوتها المواطنين إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي بعد قدومهم من الداخل.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت وزيرة الصحة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، ارتفع إلى 103 حالات، هي 59 حالة في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس، 30 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

كما أشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8، هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.