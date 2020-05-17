وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة.