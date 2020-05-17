وجاء في بيان نُشر على صفحة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، على فيسبوك، أن الخطوة أتت "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر".

وأضاف البيان أنه "تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلا من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط".

كما أوضح أنه تم "تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية، وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيت والأثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية" .