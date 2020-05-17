أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أوامر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية، "برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات"، ليتم استخدامها كأماكن حجر صحي لعزل المصابين بالوباء، في حال تطلب الأمر ذلك .
وجاء في بيان نُشر على صفحة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، على فيسبوك، أن الخطوة أتت "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر".
وأضاف البيان أنه "تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلا من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط".
كما أوضح أنه تم "تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية، وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيت والأثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية" .