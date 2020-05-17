وقال مدبولي إنه تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين) بدءا من الخامسة مساء، وغلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذرا من "فرض عقوبات" على غير الملتزمين.

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وقال مدبولي: "بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة"، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء موعد امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى عقدها يوم 21 يونيو المقبل.