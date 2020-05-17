وأضاف مخلوف في مقطع فيديو جديد، إنه يرفض التنحي والاستقالة.

وأكد أن انهيار سيريتل، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد السوري، على حد قوله.

وهذا هو ثالث ظهور مرئي لرامي مخلوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يكشف بحسب مراقبين مدى الخلاف العميق بينه وبين ابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي تسجيل سابق قبل عدة أيام قال مخلوف الضغوطات بطريقة غير مقبولة وغير إنسانية بدأت على الشركة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عددا من الموظفين.

وأكد وقتها أن شركة سيرتيل"لم تقصر في دفع مستحقاتها الضريبية، وتكفلت بسداد كافة التزاماتها"، منوا إلى أنها أيضا "تتقاسم عائداتها الربحية مع الدولة".

ولفت مخلوف إلى أن المطالبات الحكومية للشركة "غير محقة"، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة برضى الأطراف، لافتا إلى أن له الحق في الاعتراض على القرارات الحكومية.

وتوجه مخلوف في شريط الفيديو للرئيس السوري، لشرح ملابسات الأمور، داعيا إياه إلى التدخل وتوجيه الأوامر بالتدقيق، متعهدا بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية.

كما تعهد بدفع المستحقات المطلوبة على الشركة إن كانت حقيقية، ضمن جدولة يتم الاتفاق عليها لمنع انهيار شركة الاتصالات.