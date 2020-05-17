وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية بعدَ رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية.

كما أكد أن الجيش اشتبك مع عناصر ميليشيات طرابلس، والمرتزقة التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر 9 مسلحين.

كما أفادت مصادر عسكرية بإسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار، إضافة إلى طائرتي تجسس في مناطق متفرقة من العاصمة.

وكانَ الجيش الوطني الليبي أسقط سابقا عشراتِ الطائرات المسيرة التركية التي توفر الدعمَ الجوي لمليشيات طرابلس والمرتزقة في هجماتهم على مواقع تمركز القوات المسلحة.