وكشفت شاكر أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بهذا الوقت من العام، بأكثر من 6 درجات مئوية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة، الأحد، إلى ما بين 42 و43 درجة مئوية على العاصمة القاهرة، و44 درجة على مناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت أن المتسبب في تلك الموجة شديدة الحرارة، هو المنخفض السوداني الموسمي، الذي يؤثر على مصر برياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق".

وأشارت إلى أنه، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، تشهد مناطق من جنوب البلاد، وبعض المناطق من جنوب شبه جزيرة سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، منذ الخميس، سقوط أمطار رعدية ببعض المناطق، ومتوسطة الشدة على مناطق أخرى، فضلًا عن حدوث سيول على بعض الأماكن من جنوب البلاد.

وتابعت أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على تلك المناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنها ستكون متوسطة الشدة على بعض المناطق، ومن الممكن أن تؤدي إلى تشكل السيول على المناطق الجبلية.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على القاهرة، من الممكن أن تكون رعدية على بعض المناطق المتفرقة.