وأكدت مصادر بالطيران المدني إجراء فحص طبي لجميع ركاب الرحلتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء تعلق الأمر بالقادمين أو المغادرين من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، ما عدا رحلات الشحن الجوي.

وشمل الاستثناء رحلات "الشارتر" لإعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخار ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية.