ولقي أحد التكفيريين مصرعه أثناء تنفيذ المداهمة وتم العثور على بندقية بحوزته، فيما تم القضاء على الستة الآخرين أثناء محاولتهم الفرار.

وجرى تتبع العناصر الإرهابية بكاميرات المراقبة الأمنية، خلال محاولة الفرار، وتم استهدافهم وقتلوا جميعا.

وضبط الجيش المصري عربة دفع رباعي و3 درجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، شمالي سيناء.

فضلا عن ذلك، تم اكتشاف وتفجير عشر عبوات ناسفة وأربعة أحزمة ناسفة، إلى جانب قطع سلاح أخرى وهواتف وأجهزة لاسلكي.

وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين، في شمال سيناء.

وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتطرفين في فبراير من العام الماضي، عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017، قتل فيه مئات المصلين.