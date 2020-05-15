وتشمل الخطة التقيد بضوابط الدخول الرسمية إلى الأراضي اللبنانية التي تفرضها جهة التدابير والإجراءات الإحترازية الصحية.

وستصل الرحلات السبع تباعا من فرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وأكرا وكينشاسا ولندن.

والرحلات المقررة يوم الجمعة هي من ضمن الرحلات التي ستسيرها شركة طيران الشرق الأوسط من البلدان التي لا يتوفر فيها فحص PCR لمرض فيروس "كورونا" كوفيد 19 باستثناء رحلة مدريد حيث تطبق شروط إجراء هذا الفحص.

ومن المقرر سير رحلات الشرق الأوسط من البلدان التي لا يتم فيها فحص PCR في المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء.