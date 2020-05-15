وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان، ليل الخميس، أنه تم تسجيل "صفر حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي"، واستقرت بذلك حصيلة الإصابات في مستوى 1032 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد مطلع مارس الفائت. ومازال 217 شخصا مصابا من بينهم ثلاثة في المستشفى، وفقا للبيان.

كما بدأت السلطات في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى والأسواق الجمعة، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.

وخفف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء بخمس ساعات مدة حظر التجول الذي تم إقراره منذ 22 مارس ليصبح من الساعة 23,00 الى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.

وبدأت تونس منذ الرابع من مايو بالرفع التدريجي لقيود الإغلاق التامّ كما دعت الحكومة لضرورة اليقظة واحترام تدابير التباعد الاجتماعي وقواعد حفظ الصحة.