فقد أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" ارتفع إلى 3383 حالة، بينما استقر عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عند 190 حالة وفاة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الجمعة تسجيل 16 إصابة جديدة بـفيروس كورونا الجديد، ليستقر إجمالي الإصابات عند 6623 حالة، فيما كشفت أن عدد الحالات المستبعدة، أو تلك التي تم استبعادها بعد التحليل المخبري السلبي، بلغ 73882 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

ويأتي هذا، فيما يحاول المغرب احتواء الآثار السلبية للفيروس على قطاع السياحة والسفر، حيث صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.

وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.