وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أكد الخفاجي فشل هجوم لتنظيم داعش في السيطرة على قرية مبارك، شمالي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.

وأشار الخفاجي إلى أن قيادة العمليات المشتركة لن تسمح لتنظيم داعش بالسيطرة على أي جزء من أراضي العراق، كما حدث في السابق.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أن عناصر من داعش قاموا بمهاجمة قرية مبارك ليل الخميس الجمعة بعد إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.

وأضافت أن أهالي القرية قاموا بالرد على مصادر النيران، بإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى أنه خلال المواجهات قتل مختار القرية.

وخلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي للإسناد، انفجرت عبوة على عجلة همر تابعة للقوة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وشهدت مناطق عدة في قضاء خانقين لحوادث أمنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مما خلف فراغا أمنيا استغله مسلحو داعش لتنفيذ هجماتهم.