وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "المهاجم قاد سيارته بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري قرب نجوهوت"، وهي مستوطنة إسرائيلية في منطقة الخليل.

وأصيب جندي إسرائيلي تم نقله إلى المستشفى، بينما قتل آخر المهاجم بالرصاص، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المركبة التي كان يقودها المواطن الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا للحظات الأولى عقب إطلاق النار على الشاب.