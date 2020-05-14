وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21084 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.

وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بـ"كوفيد 19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6930 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.