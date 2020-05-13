وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو الجاري، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

من هو المرشح الجديد لوزارة الدفاع السودانية؟

وصف الخبير العسكري الاستراتيجي أمين مجذوب المرشح الجديد لحقيبة وزارة الدفاع السودانية بالرجل الهادئ الذي يمتلك خبرات كبيرة في مجال البناء العسكري.

وأوضح بيان صادر الأربعاء أن مجلس السيادة السوداني الذي يضم عددا من القادة العسكريين توافق على ترشيح يس إبراهيم لشغل منصب وزير الدفاع الذي ظل شاغرا منذ وفاة الوزير السابق جمال عمر المفاجئة في الخامس والعشرين من مارس في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان حيث كان يشارك ضمن الوفد الحكومي في مفاوضات السلام مع الفصائل المعارضة المسلحة.

وكان يس من كبار الضباط الذين أطاح بهم المعزول عمر البشير الذي أسقطت نظامه ثورة شعبية في أبريل 2019.

وقال مجذوب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن اختيار إبراهيم في هذه المرحلة يعتبر أمرا مناسبا نظرا لتمتعه بخبرة كبيرة في شؤون التفاوض والترتيبات الأمنية والاحترام الواسع الذي يحظى به في أوساط ضباط القوات المسلحة.

ووفقا لمجذوب الذي زامل الوزير المرشح، فإن إبراهيم يمتاز بالهدوء والميل نحو العمل الجماعي والتخطيط والتنظيم الدقيق.

وعمل إبراهيم في عدد من الوحدات العسكرية قبل إقالته، وشملت الوحدات التي عمل بها المشاة والأركان المشتركة والأكاديمية العسكرية، وتولى العديد من المهام العسكرية في جنوب وغرب البلاد.