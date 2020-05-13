وانتشرت صور لأعمال إنشاء محور ترعة الزمر في محافظة الجيزة، وبدا أن الجسر الجديد قد أغلق المنفذ على عشرات الشقق في بنايات مجاورة، حيث اخترقت الكتل الخرسانية واجهات المباني.

وبعد حملة استهجان على منصات التواصل، كشفت مصادر حكومية أن العمارات المتداخلة سيتم إزالتها، مع تعويض "بعض سكانها".

وقال المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري هاني يونس، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الحكومة رصدت ربع مليار جنيه (نحو 15 مليون دولار) لتعويض سكان العمارات المتضررة التي ستتم إزالتها.

لكنه أوضح أن "هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها بعد نزع الملكية"، مضيفا: "قد يصرف لسكانها تعويض اجتماعي بعد أعمال الإزالة".

وأضاف يونس أن رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، أكد أن المحور المروري "مهم جدا وسيفيد المنطقة بأكملها".

ويتم إنشاء المحور في حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، ويأتي ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى تحسين الحركة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى.