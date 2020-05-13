وقال المصدر إن الحطام سقط عند حوالي الساعة الثالثة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينتش، مضيفا أن الأمر يتعلق بحطام نواة صاروخ فضائي صيني يحمل اسم "لونغ مارش 5ب"، أطلقته السلطات الصينية يوم الثلاثاء 5 مايو.

وأطلق الصاروخ من أجل حمل النموذج الأولي من مركبة فضائية صينية تجريبية يراد لها فيما بعد أن تنقل البشر إلى القمر.

ونجح الصاروخ في مهمته، إلا أن الطابق الثاني من نواته الصلبة انفصلت عن المركبة الفضائية وبدأت السقوط.

وأوضحت "ديلي ميل" أن سقوط هذه القطعة الكبيرة لم يكن متحكما فيه، مما جعله يتم بطريقة عشوائية.

ويصل طول هذه النواة 28 مترا، فيما تزن 17,8 أطنان.

وقال رائد الفضاء جوناثان مكدويل، الذي يعمل في مركز فضاء تابع لجامعة هارفارد، إن هذه "أكبر قطعة تعود إلى الأرض في عملية اختراق غير متحكم فيها منذ 1991".

وبعد أن مر الحطام من فوق مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين، سقط في المحيط الأطلسي دقائق قليلة قبيل المرور فوق مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وكان موقع سقوطه قبالة حوض أركين، وفق ما تظهر صور الأقمار الصناعية.

وعبر رواد الفضاء عن سعادتهم لعدم سقوط الحطام فوق منطقة مأهولة بالسكان، مشيرين إلى أنه كان قادرا على تدمير بناية كاملة.