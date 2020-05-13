وتناولت منصة بودكاست الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيا لحلقة عن قاسم سليماني، ليتم وضعه في "صف واحد" مع مارغريت ثاتشر ونابليون بونابرت وطه حسين، وهي شخصيات ستتناولها تباعا.

وما أن نُشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت التعليقات المستغربة لتناول شخصية مثل سليماني عاثت بالكثير من دول الوطن العربي فسادا بسبب الميليشيات التي كان يديرها في العراق وسوريا ولبنان، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وفي فيسبوك، قال الناشط السياسي السوري محمد صبرا: "الجزيرة بودكاست تحولت لمجرد فرع من فروع الإعلام الحربي لميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، بتمجيدها للمجرم الإرهابي قاسم سليماني قاتل الأطفال في سوريا والعراق".

وتابع: "هو سقوط إنساني وأخلاقي قبل أن يكون سقوطا إعلاميا.. ‏سليماني مجرم وتمجيده بهذه استهتار بدماء الشهداء السوريين".

أما على تويتر، فقد انهالت التعليقات كان من بينها، تغريدة لمستخدم يدعى سفيان السامرائي، قال فيها: "قناة الجزيرة منبر الإسلام السياسي الإرهابي. كم من شباب الوطن العربي قتلتم ودمرتم مستقبل من تبقى منهم؟، وبعد أن تحولتم إلى منبر لتجنيد هذه العصابات اليوم تروجون وتطبلون لأكبر مجرم وقاتل شرد الملايين بسبب فيلق القدس الإجرامي الذي يقوده".

من جانبه، قال المستخدم محمد المويجد: "انظروا كيف تدعم قطر ممثلة بذراعها الإعلامي الجزيرة، الحرس الثوري الإيراني، المصنف إرهابيا على القوائم الأميركية".

وقال ناشط معارض إيراني، يدعى بورنا: "لا أعتقد أن هناك أي سر بشأن مدى ارتباط قناة الجزيرة القطرية بنظام الملالي في إيران. مجرد إلقاء نظرة على المدافعين والأشخاص التابعين لجماعات الضغط، التي يتم استضافتهم على القناة كخبراء بشأن إيران".

وأشار الباحث السياسي والإعلامي أنسو تومار، إلى أن الجزيرة نشرت إعلان البودكاست ثم أزالت الرابط من حسابها في تويتر، معيدا نشر رابط للفيديو.

وكتب محمد الملا في تغريدة:" وصفت الجزيرة الإرهابي قاسم سليماني بالرمز.. تم عمل له حلقة بودكاست ومسحها لاحقًا.. قاسم سليماني الذي قتل الأبرياء وسفك الدماء شرد الأطفال وهدم الأوطان وكان يحارب كل ماهو عربي..

الجزيرة يوم فارسية ويوم عثمانية لكن الاكيد انها لا تتحلى بصفات العروبة الأصيلة".

وقتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة نفذتها طائرات بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الجاري، في ضربة شديدة للنظام الإيراني الذي اعتبر سليماني أحد أعمدته الرئيسية.

وقاد قاسم سليماني المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، في حرب بالوكالة تهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.