وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة، من بينهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.