وقال يوسف تسوري، مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية": "نحن حريصون في سكاي نيوز عربية على بث الأخبار التي تهم المشاهد العربي أينما كان، ومن هنا جاءت الفكرة بإطلاق هذه النافذة المغاربية من خلال موقعنا الإلكتروني، بهدف جمع مختلف المعلومات التي تخص الشارع المغاربي في صفحة واحدة للتسهيل على المتابع والمشاهد في الحصول على جميع المعلومات والأخبار من مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين العديد من الصفحات الإلكترونية لا سيما في ظل تشابك الموضوعات والقضايا في العصر الراهن".

وأضاف تسوري: "حرصنا على أن تكون هذه النافذة متنوعة، وتضم مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشارع المغاربي، وكذلك الفيديوهات والصور التي تقدم المعلومات الواضحة والدقيقة والمهنية عن القضايا التي تناقش هموم وقضايا الشعوب المغاربية"، لافتا إلى أن "سكاي نيوز عربية ستعمل على تطوير هذه النافذة بشكل مستمر، وإضافة كل ما تراه جديدا ومهما للمتابعين في مختلف دول المغرب العربي والمغاربيين في شتى أنحاء العالم".

وتضمنت النافذة العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات المتابع والمشاهد في دول المغرب العربي، كملف ليبيا، وأخبار كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، وكذلك قسم "فيديو" الذي يخصص ليناقش العديد من الموضوعات المهمة للشارع المغاربي والتي تبث من خلال شاشة "سكاي نيوز عربية"، و"صور" التي تعرض للعديد من المشاهد الجميلة واللافتة في المغرب العربي.

وستسلط النافذة تباعا الضوء على شتى القضايا المغاربية في الداخل والخارج، كملف الهجرة، ومغاربة المهجر، وتسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعد محل اهتمام ومتابعة من قبل القارئ المغاربي.