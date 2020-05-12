وبذلك، تبقى أرقام الإصابات بـ"كوفيد-19" متوقفة عند 1032حالة، من بينها 727 حالة شفاء، و45 حالة وفاة.

أما عدد المصابين الحالي، فيبلغ 260، من بينها 7 حالات مقيمة في المستشفى، والبقية في الحجر الصحي الإجباري مع المتابعة الطبية.

هذا وتقول السلطات الصحية إنها تمكنت من كبح انتشار الفيروس وشرعت مطلع الأسبوع الفائت في تخفيف تدابير الحجر العام الذي تم إقراره نهاية مارس وسمحت لعدد أكبر من التونسيين باستئناف عملهم.

وعادت الحركة إلى شوارع العاصمة، التي كانت أشبه بمدينة أشباح خلال الأيام الأولى من تطبيق قرار الإغلاق.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مداخلة الاثنين أمام لجنة الصحة بالبرلمان "لا يجب أن نغتر بالصفر المسجل، صحيح أنه يرفع من المعنويات لكن يمكن أن تعود الاصابات في الأيام القادمة، داعيا إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي".

واستأنفت المحلات التجارية الصغيرة وصالونات الحلاقة عملها الاثنين، ومن المنتظر أن تشهد شوارع العاصمة ارتفاعا في عدد المواطنين في هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعداد للاحتفالات بعيد الفطر.

ومنذ منتصف مارس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات ودور العبادة كما فرضت حظر تجول ليلي خففت فيه لاحقا بساعتين.