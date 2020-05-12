وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في السعودية إلى 15257 شخصا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 42925 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونوه إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 264 شخصًا.

وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الفحوصات اليومي يتنامى بشكل متسارع، وهو يتجاوز اليوم 482 ألف فحص ويقترب من نصف مليون فحص.

وكانت السعودية، قد أعلنت ليل الأحد الاثنين، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من يوليو 2020.