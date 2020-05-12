جاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وسيبدأ الإغلاق في مختلف أنحاء لبنان، من مساء الأربعاء حتى صباح الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن لبنان أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19".

كما أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 13 عنصرا بالمحكمة العسكرية بالفيروس، قائلا إنه "اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية".