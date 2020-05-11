وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه تقرّر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها، وذلك وفق ضوابط صارمة

وكانت الحكومة الأردنية قد مددت تعطيل المؤسسات العامة والمدارس والجامعات حتى نهاية شهر رمضان.

كما قررت الحكومة الأردنية أيضا صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع القادم، وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزمات العيد.

وفيما يتعلق بحظر التجوال فقد تقرر تمديد الساعات المسموح فيها للمواطنين بشراء احتياجاتهم لتكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا، بدلا من السادسة مساءا وذلك ابتداءا من يوم الثلاثاء 12 مايو.

وقررت الحكومة إعلان كل يوم جمعة حظر تجوال شامل في الأردن حتى إشعار آخر.

وفيما يتعلق بعيد الفطر، فقد تقرر فرض حظر تجوال شامل على المركبات أول أيام العيد، بحيث يمنع استخدام السيارات نهائيا، ويسمح للمواطنين بالتنقل سيرا على الأقدام.

وفي ثاني أيام العيد، سيسمح للمواطنين بالتنقل مشيا على الأقدام أو باستخدام مركباتهم، وفي محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء وفقا لنظام الزوجي والفردي في لوحة أرقام المركبات.

يذكر أن الأردن سجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، 8 منها لسائقي شاحنات عبر الحدود.