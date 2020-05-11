فقد نجحت تونس وللمرة الأولى منذ مارس الماضي في عدم تسجيل أي إصابة بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة التونسية.

وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان لها الاثنين أنها قامت بإجراء "282 تحليلا مخبريا وقد تم تسجيل 10 حالات كلها مصابة سابقا لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة"، وفقا لفرانس برس.

وبهذه النتائج المبشرة، يستقر عدد المصابين بفيروس كورونا عند 1032 شخصا، توفي منهم 45 شخصا، بينما تعافى 700 آخرون.

وتقول السلطات الصحية في تونس إنها تمكنت من وقف تفشي الفيروس، وشرعت مطلع الأسبوع الماضي في تخفيف تدابير الحجر العام الذي أقرته البلاد نهاية مارس، وسمحت لعدد أكبر من التونسيين باستئناف عملهم.

واستأنفت المحلات التجارية الصغيرة وصالونات الحلاقة في تونس عملها الاثنين، ومن المنتظر أن تشهد شوارع تونس العاصمة ارتفاعا في عدد المواطنين في هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعداد للاحتفالات بـعيد الفطر.

أما في الجزائر، فقد ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 إلى 2841 حالة، لكنها سجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5891 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507 وفيات.

وفي الأثناء، قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، انخفض في بلاده مقارنة مع عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الأولى للوباء.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن زيادة عدد مراكز الكشف، واتساع رقعة الفحوص، سيكشف عن المزيد من الإصابات، الأمر الذي قد يرفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تعافي 257 من المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2811 حالة شفاء من المرض.

وقالت الوزارة، في تقريرها ليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 218 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 6281 إصابة.